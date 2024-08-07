В Подмосковье проведут месячник по обеспечению биозащиты объектов свиноводства

Инспекторы госохотнадзора Минэкологии Подмосковья и охотпользователи региона совместно со специалистами госветслужбы Московской области проведут месячник по обеспечению биологической защиты объектов свиноводства «Дикий кабан». Месячник направлен на предупреждение вспышек африканской чумы свиней (АЧС) в свиноводческих хозяйствах, поскольку есть риски заноса возбудителя из дикой фауны. Об этом сообщает пресс-служба эко-ведомства.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов отметил, что месячник очень актуален.

«Как нам сообщили из Минсельхоза России, анализ развития эпизоотической ситуации по АЧС в 2018–2023 годах показывает, что количество регионов с проявлением природных очагов заболевания увеличилось вдвое. В Подмосковье ситуация благоприятная, вспышек пока не случалось, но обстановку следует держать на постоянном контроле. Поэтому мы проинформировали об операции охотпользователей и проведем совместные мероприятия по предупреждению распространения АЧС», — сказал Фирсов.

На сегодняшний день в Подмосковье действуют 7 крупных свиноводческих комплексов, расположенных в нескольких городских округах.

В ходе месячника будет организовано патрулирование охотугодий с целью обнаружения больных или павших кабанов с последующим отбором биоматериала для лабораторных исследований. Также будет исследоваться биоматериал животных, добытых в ходе любительской или спортивной охоты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.