В Подмосковье проведут капремонт 56 школ и 42 детсадов в 2025 г

В Московской области продолжается масштабная программа капитального ремонта объектов образования. В планах на 2025 год капремонт 98 объектов образования . Первый заместитель министра стройкомплекса Марат Сибатулин провел совещание с подрядчиками по срокам проведения работ, сообщает пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области.

Сегодня, 25 сентября, под председательством первого заместителя министра строительного комплекса Московской области Марата Сибатулина состоялось совещание с представителями подрядных организаций по вопросу проведения капитального ремонта зданий школ и детских садов в 2025 году.

В мероприятии приняли участие заместитель министра образования региона Андрей Лазарев, генеральный директор ГКУ МО «Дирекция заказчика капитального строительства» Никита Никулин, сотрудники министерства строительного комплекса и ГКУ МО «ДЗКС».

В ходе встречи заказчики и участники строительства обсудили этапы и сроки выполнения работ по проектированию и капитальному ремонту объектов образования, применение единых стандартов по цветовым решениям и используемым материалам.

В планах на 2025 год в Московской области капитальный ремонт 56 школ и 42 детских садов.

По словам первого заместителя министра строительного комплекса Подмосковья Марата Сибатулина, на 14 школах подрядчики уже приступили к демонтажным работам, по остальным объектам ведется проектирование.

«Сроки завершения работ у нас неизменны — все сады и школы должны быть готовы к открытию после капремонта к началу нового учебного года в 2025 году», — отметил он.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.