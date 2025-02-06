В Подмосковье проведено свыше 4 тыс исследований мяса говядины в январе

Мясо говядины, поступающее на рынки и ярмарки региона, подлежит обязательной ветеринарно-санитарной экспертизе. Продукция исследуется по физико-химическим и дозиметрическим показателям, а также с помощью варки. С начала января было взято 2 902 пробы, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Специалисты Госветслужбы Подмосковья за прошлый месяц в общей сложности провели 4697 исследований. Каждая партия мяса сопровождается удостоверением или паспортом качества. А также, в обязательном порядке, — ветеринарным документом с указанием информации о том, что хозяйство, в котором они получены, благополучно в отношении заразных болезней животных.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области уточняют, что не допускается до реализации мясо с дряблой консистенцией, ярко выраженным гнилостным, кислым запахом, серо-матовым или липким жиром. Вся продукция, представленная на подмосковных прилавках, проходит обязательную сертификацию, поэтому не рекомендуется совершать покупки в местах несанкционированной торговли.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.