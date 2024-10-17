В Подмосковье проведено 36 тыс лабораторных исследований ягод в 2024 году

Экспертиза ягод необходима для определения качества продукции, соответствия проверяемых плодов государственным нормам, а также выявления в составе или на поверхности нитратов, пестицидов или химикатов. К реализации допускаются ягоды, прошедшие ветеринарно-санитарную проверку, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

С начала года ветеринарно-санитарные эксперты провели более 36 тысяч исследований 24,9 тысячи проб ягод. В экспертизу входят оценка органолептических показателей: запах, целостный внешний вид плода без повреждений, радиометрический контроль, дозиметрия и анализ на содержание нитратов. В результате 9 кг продукции были сняты с реализации по причине несоответствия по органолептическим показателям.

Ветеринарно-санитарные специалисты Госветслужбы Московской области дополняют, что ягоды должны соответствовать своему сорту и иметь свойственный запах и вкус. Не пройдут проверку качества ягоды, которые перевозятся или хранятся в поврежденной упаковке, с механическими повреждениями, с остатками химикатов, которые могли использоваться при обработке от вредителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.