В Подмосковье проведена проверка 17 аттракционов за неделю

Гостехнадзор Минэкологии Подмосковья за прошедшую неделю проверил 17 аттракционов в регионе. Ни у одного развлекательного технического средства не было выявлено нарушений законодательства, регулирующего их безопасную эксплуатацию, сообщает пресс-служба ведомства.

«Сотрудниками Управления Гостехнадзора еженедельно проводятся вебинары по порядку государственной регистрации аттракционов и осуществлению регионального государственного надзора. Все наши инспекторы — профессионалы своего дела, ведь от их компетентности и профессионализма зависят жизни и здоровье жителей региона, — сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — Жителям переживать по поводу неисправности допущенных до работы развлекательных технических средств не стоит, но обращать внимание на правила техники безопасности перед катанием на каруселях необходимо».

На прошлой неделе проверку Гостехнадзора в области прошел 51 аттракцион, ни у одного из которых не было выявлено нарушений правил эксплуатации.

«Минэкологии ответственно несет полномочия органа, регулирующего безопасную эксплуатацию аттракционов в регионе. Многие владельцы развлекательных парков знают наших инспекторов и охотно предоставляют им необходимую документацию, предоставляют развлекательные технические средства на проверку и информируют о новых аттракционах», — добавил Тихон Фирсов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.