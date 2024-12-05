В Подмосковье прошло заседание рабочей группы по защите прав предпринимателей

В прокуратуре Московской области под председательством прокурора области Сергея Забатурина и исполняющей обязанности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Натальи Чудаковой состоялось совместное заседание экспертного совета при уполномоченном по защите прав предпринимателей и межведомственной рабочей группы по защите прав предпринимателей прокуратуры по вопросам снижения нагрузки на бизнес при осуществлении государственного контроля (надзора) и реализации органами государственного контроля (надзора) полномочий при проведении профилактических мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В мероприятии приняли участие представители органов федерального и регионального государственного контроля (надзора), Роспотребнадзора, Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, оператора «Честный знак», а также сельхозпроизводители.

Открывая заседание, Сергей Забатурин отметил, что мероприятие организовано в развитие состоявшегося в октябре этого года Межмуниципального форума предпринимателей в городском округе Лотошино. Участвовавшие в мероприятии фермеры выразили озабоченность внесенными в законодательство изменениями о необходимости обязательной маркировки выпускаемой ими продукции, внедрения новых программных процессов, связанных с регистрацией в системе «Честный знак».

Исполняющая обязанности подмосковного бизнес-омбудсмена Наталья Чудакова рассказала участникам заседания о проблемах сельхозтоваропроизводителей по вопросу обязательной маркировки сельскохозяйственной продукции. Обратила внимание, что введение маркировки для крестьянских хозяйств создает дополнительные административные барьеры.

В ходе заседания обсуждены вопросы взаимодействия оператора «Честный знак» с сельхозпроизводителями, сопровождения процесса подключения к данной системе, общие вопросы, с которыми сталкиваются фермерские хозяйства при работе в ней и действующих мер поддержки сельхозпроизводителей Подмосковья.

По итогам заседания определены совместные мероприятия, направленные на укрепление законности и защиту прав бизнеса на территории Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что малый бизнес в Подмосковье занимает 24,8% валового регионального продукта.

«22% налогов мы получаем от малого бизнеса. Важно, что мы видим рост малого бизнеса и продолжительность работы частного бизнеса в Подмосковье», — сказал губернатор в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.