В Подмосковье прошли мероприятия, приуроченные ко Дню российской науки

В День российской науки в Московской области состоялся первый Всероссийский научный диктант «Наука во имя Победы». В нем приняли участие школьники 10–11 классов, студенты и все желающие. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Диктант прошел на базе Государственного гуманитарно-технологического университета с целью привлечения внимания молодежи и общественности к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, демонстрации роли науки в этом событии, а также освещения научно-технологического прорыва, вызванного событиями Второй мировой войны.

Тематика заданий охватила ключевые открытия и разработки советских ученых во время Великой Отечественной войны. Среди них атомный проект, достижения в области химии и медицины, новые технологии в металлургии и другие значимые исследования. Участники прошли онлайн-тестирование, включающее 15–20 вопросов о научных достижениях и выдающихся ученых того времени. Вопросы были зачитаны известными учеными и популяризаторами науки.

«В нашем университете состоялись очень значимые для всего Подмосковья мероприятия, объединившие педагогическую, студенческую общественность, представителей общественных движений и законодательных органов всех уровней. Для меня очень важно, что в этих активностях областного значения я участвовала не только как ректор нашего университета, но и как Председатель Общественного совета при Министерстве образования Московской области», — сказала ректор Галина Скударева.

Кроме того, в ГГТУ прошла акция «Педагогическая наука в годы Великой Отечественной войны». В ее рамках состоялись открытые лекции и педагогический интерактив. Среди мероприятий — лекция кандидата педагогических наук, доцента кафедры педагогики ГГТУ Ирины Микитюк «Вклад ученых в приближение Победы», лекция заведующего кафедрой истории и гуманитарных наук, кандидата филологических наук Клима Булавкина «Университет в годы Великой Отечественной войны», а также педагогический интерактив с председателем Общественного совета при Минпросвещения России и победителем конкурса «Учитель года — 2022» Дмитрием Лутовиновым.

«Открытия ученых делают нашу жизнь комфортной и прекрасной, улучшают наш быт, спасают от болезней, дают свет нашим домам. Мы пользуемся этими благами, как данностью, совершенно не задумываясь, что каждое открытие — это преодоление. Преодоление себя, исторической ситуации, большой труд и учеба. Поэтому чтить тех, кто дарит нам свет науки — наш долг!», — отметил Лутвинов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.