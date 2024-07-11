В Подмосковье прошла выездная администрация для старост с участием ведомств

В Ступине прошла вторая встреча подмосковных старост, глав, представителей министерств и ресурсоснабжающих организаций. Местные старосты и делегации из Серпухова, Чехова и Каширы вынесли на обсуждение вопросы жилищно-коммунального хозяйства, экологии, ремонта дорог, здравоохранения, благоустройства, газификации и энергоснабжения, сообщает пресс-служба министерства территориальной политики Подмосковья.

«Для нас работа со старостами — одно из приоритетных направлений. Старосты — это проводники между жителями и органами местного самоуправления. Они живут в своем населенном пункте, знают проблематику, запросы жителей и доносят до нас информацию», — отметил глава Ступино Сергей Мужальских.

Формат возник по инициативе ассоциации старост Подмосковья и охватит в ближайшее время все городские округа.

«В прошлом году мы проводили на территории Ступина первый форум со старостами, на котором по инициативе вице-губернатора Марии Нагорной началась история создания ассоциации старост Подмосковья. Сегодня мы проводим вторую выездную администрацию для старост. Формат показал себя как крайне эффективный. Старосты получили возможность общаться напрямую с региональной властью, чего по-настоящему не хватало сельской местности. Основная задача такой выездной администрации — взаимодействие по сложным вопросам, которые выходят за рамки полномочий местной власти», — сказал руководитель объединения Федор Степанов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.