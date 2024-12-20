В Подмосковье прошла церемония награждения лучших работников ТЭК

В правительстве Московской области состоялось торжественное мероприятие в преддверии профессионального праздника «День энергетика», где собрались работники топливно-энергетической отрасли, ветераны, представители муниципалитетов и руководители энергетических компаний. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

В рамках мероприятия глава областного Минэнерго Сергей Воропанов вручил награды работникам ТЭК Подмосковья. Он отметил заслуги энергетиков, которые ежедневно обеспечивают тепло-, электро-, газоснабжение региона и способствуют развитию отрасли.

«Сегодня в топливно-энергетическом комплексе трудится более 61 тысячи человек. Труд этих людей — это залог стабильности и комфорта для миллионов жителей нашего региона. Благодаря их работе в наших домах тепло и светло. Благодарю за самоотверженный труд и преданность своему делу», — сказал Воропанов.

В ходе мероприятия 14 сотрудников получили почетные грамоты министерства энергетики Московской области — это работники компаний: «Мособлэнерго», «Мытищинская теплосеть», МУП «Дмитровское управление жилищно-коммунального хозяйства», «ПроектСтройМонтаж», «ТеплоВодоСнабжение». Также Благодарственные письма министерства энергетики Московской области получили коллективы «Мособлэнерго» и «ЭнергоЭкспресс».

Особое внимание в ходе торжественного мероприятия уделили энергетикам, которые героически выполняют свой долг перед Родиной в зоне проведения специальной военной операции. Погибших сотрудников почтили минутой молчания.

Также в рамках церемонии министр энергетики Подмосковья подвел итоги работы отрасли за год и отметил ключевые достижения — это, в частности, ввод в эксплуатацию крупных объектов электроэнергетики: новой подстанции «Фруктовая» в г. о. Чехове, позволившая перераспределить нагрузку и повысить качество подачи электроэнергии жителям муниципалитета, комплексная реконструкция подстанции «Бегичево» в г. о. Чехове, повысившая надежность электроснабжения 25 тысяч потребителей округа.

«Многое сделано в этом году, но у нас также большое количество планов на 2025 год — будем продолжать модернизировать коммунальную инфраструктуру, внедрять в отрасль цифровые технологии, повышать надежность электроснабжения, газифицировать регион, развивать возобновляемую энергетику. Наша цель — сделать Московскую область примером для других регионов. Регионом, где энергосистема работает без перебоев, учитывает экологические вызовы и, главное, обеспечивает комфорт жителей. Мы движемся к этой цели и уверены, что вместе сможем достичь всех поставленных задач», — подытожил Воропанов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей – ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», - считает Воробьев.