В Подмосковье прошла региональная конференция в рамках проекта «Профессионалитет»

В подмосковном колледже «Энергия» прошла знаковая региональная практическая конференция — «Социальное партнерство как фактор опережающего развития образовательной организации в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Мероприятие было направлено на совершенствование системы социального партнерства профессионального образования в рамках Федерального проекта «Профессионалитет». В конференции приняли участие руководители образовательных организаций и педагогические работники, представители предприятий, участников ФП «Профессионалитет». Среди почетных гостей были представители стратегических партнеров колледжа из ключевого кластера «Машиностроение». С приветственным словом конференцию открыла Ирина Никитина, первый заместитель директора колледжа «Энергия». Она подчеркнула стратегическую важность партнерства с предприятиями для подготовки кадров, отвечающих вызовам современной экономики.

Центральной частью программы стали доклады представителей ведущих промышленных компаний:

«Взаимодействие АО «ВПК «НПО машиностроения» с колледжем «Энергия» в подготовке квалифицированных кадров» — Николай Кравцов, начальник отдела подготовки и развития персонала Военно-промышленной корпорации «Научно-производственное объединение машиностроения».

«Создание единого образовательного процесса между колледжем и предприятием, построение и управление карьерой выпускника» — Вадим Петров, руководитель отдела по работе с учебными заведениями Авиационной корпорации «Рубин».

«Формирование кадрового резерва, роль колледжа и предприятия в подготовке будущих специалистов» — Яна Шурина, руководитель отдела по подбору персонала ООО «ВЕЗА».

В рамках дискуссий участники обсудили несколько важных вопросов. Они говорили о развитии системы наставничества на предприятиях, делясь успешными кейсами, когда опытные специалисты берут шефство над студентами, что помогает ускорить их адаптацию и профессиональный рост. Также обсуждалась организация и прохождение практики на конкретных рабочих местах, и как сделать этот процесс максимально эффективным, чтобы студенты приходили на предприятия уже с необходимыми компетенциями. Участники затронули тему совместной разработки образовательных программ, соответствующих реальным потребностям производства, а также важность раннего профориентационного отбора и построения индивидуальной карьерной траектории для студентов.

В завершение мероприятия участники конференции подвели итоги совместной работы, наметили новые пути совершенствования системы социального партнерства профессионального образования в рамках Федерального проекта «Профессионалитет».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.