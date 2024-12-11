В Подмосковье прошла интерактивная игра для студентов университета по землеустройству

Специалисты управления Росреестра по Московской области приняли участие в дне открытых дверей в Государственном университете по землеустройству. На организованном стенде для абитуриентов и учащихся сотрудники управления провели интерактивную игру, где ребята смогли на время стать земельными инспекторами и с помощью беспилотника выявить нарушения земельного законодательства, а также ознакомились с отраслью геодезии, картографии и пространственных данных. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Управление Росреестра по Московской области на постоянной основе взаимодействует с университетом в части проведения открытых лекций, прохождения производственных практик и трудоустройстве молодых выпускников. В управлении предусмотрено много возможностей для развития сотрудников как специалистов.

«Это ежегодное мероприятие направлен на содействие в трудоустройстве студентов и выпускников, а также укрепление и расширение сотрудничества с партнерами-работодателями, в том числе и управлением Росреестра по Московской области», — отметил и. о. начальника отдела геодезии и картографии Игорь Листков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.