В Подмосковье прошел выездной семинар по профилактике девиантного поведения

13 ноября в Подмосковье прошел третий выездной методический семинар «Конструктор профилактики: стратегии работы в образовательной организации», он состоялся в гимназии города Раменское. Семинар был организован центром социально-педагогического сопровождения корпоративного университета развития образования. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Мероприятие собрало более 100 участников, среди которых педагоги-психологи, социальные педагоги и заместители директоров по воспитательной работе из образовательных организаций Раменского, Ступинского и Ленинского муниципальных образований.

Ключевым компонентом семинара стало практическое занятие с Анастасией Ковалевой, кризисным психологом, медиатором, юристом, членом общественного совета при Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребенка. Вместе с педагогами она разбирала сложные случаи девиантного поведения школьников, а также обсуждала конкретные меры и алгоритмы действий, которые должен предпринять педагог-психолог.

Кроме того, на семинаре спикеры рассказали о современных вызовах профилактической работы в образовательных организациях, а также об организации профилактической работы в образовательных учреждениях.

Семинар прошел с целью повышения профессиональных компетенций педагогов образовательных организаций Московской области в сфере профилактики девиантного поведения обучающихся. Ранее подобные встречи были проведены в Балашихе, Люберцах и Раменском. Следующие три семинара состоятся в Сергиевом Посаде, Одинцове и Химках до конца 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.