В Подмосковье прошел семинар по управлению финансами в системе образования

27 февраля в доме правительства Московской области прошло обучение начальников управления образования в рамках курса повышения квалификации «Управление и лидерство: трансформация муниципальной системы образования». Темой семинара стало «Управление финансами», сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Спикерами мероприятия выступили замминистра образования Московской области Наталия Ширинкина, начальник управления экономики и финансов Александр Крючков, начальник управления образования администрации Дмитровского муниципального округа Татьяна Малинникова, а также Светлана Антонова и Евгений Кочетов из ООО «СберОбразование».

Участники обсудили вопросы нормативного финансирования, эффективного управления бюджетом, распределения средств между образовательными учреждениями и планирования финансирования на 2026 год. Также была затронута роль искусственного интеллекта в образовании на примере сервиса «Ассистент преподавателя» от ООО «СберОбразование», который позволяет анализировать динамику занятия и эффективность методик обучения с помощью автоматического анализа речи.

«Педагог, который, входя в класс к своим ученикам, хочет научиться новым навыкам и стать лучшей версией себя, вызывает уважение в глазах своих учеников», — сказал Евгений Кочетов.

Живой диалог на семинаре позволил участникам обсудить актуальные проблемы и перенять опыт лучших практик образовательных организаций Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что одна из важнейших задач — поиск учителей для работы в школах.

«За эти годы мы построили большое количество школ и стараемся наполнить их не только оборудованием, компьютерами, интерактивными досками, робототехникой, но и решить важнейший вопрос — наша задача: настойчиво искать учителей, преподавателей», — отметил Воробьев.