В Подмосковье прошел мастер-класс по изготовлению специальных подушек для военнослужащих

Активисты «Единой России» организовали мастер-класс по изготовлению специальных подушек для военнослужащих. Мероприятие прошло в молодежном центре «Лидер» Дзержинского для представителей «Активного долголетия».

«Ранее на встрече с предпринимателями активисты „Единой России“ рассказали нам о серебряном волонтёре из Дзержинского, который шьет специальные подушки для военнослужащих. Бизнесмен из Люберец согласился поставить для этих целей партию синтепона. Сегодня в молодёжном центре „Лидер“ пообщались с представителями старшего поколения и приняли участие в мастер-классе», — рассказал муниципальный координатор партийного проекта «Предпринимательство», депутат Люберец Вячеслав Губин.

Он подчеркнул, что ранее местное отделение «Единой России» дало старт акции «Тепло для героя», в рамках которой жители городского округа могут передать теплые вещи, связанные своими руками. Далее партийцы передадут их военнослужащим.

Напомним, пункты сбора гуманитарной помощи для участников СВО работают по двум адресам: улица Кирова, д. 22 в Люберцах и улица Ленина, д. 9 в Дзержинском. Передать посылки можно с 10:00 до 17:00 в будние дни. Телефон для справок: +7 (495) 503-55-36.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.