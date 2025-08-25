В Подмосковье прошел масштабный форум по патриотическому воспитанию

22 августа на базе центра военно-патриотического воспитания «Авангард» прошел масштабный форум работников сферы воспитания и молодежной политики Подмосковья «Воспитание гражданина и патриота — фундамент национальной безопасности России». Организатором выступило министерство образования Московской области при поддержке министерства информации и молодежной политики. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

В форуме приняло участие более 1000 представителей муниципальных образований, школ, колледжей, университетов, молодежных общественных организаций, участников специальной военной операции, спортивных федераций. Прямую трансляцию смотрело более 14 тыс. педагогов Подмосковья.

Форум, прошедший в День Государственного Флага и посвященный 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества, стал ключевой площадкой для консолидации усилий государственных и общественных институтов Подмосковья в воспитательной работе, а творческая программа студентов губернского колледжа и советников по воспитанию, посвященная воспеванию героического подвига защитников Отечества, стала живым уроком истории.

Участники форума познакомились с инфраструктурой Центра «Авангард», посетили интерактивную выставку «Растим патриотов Подмосковья вместе!», подготовленную центром «Авангард», Фондом «Защитники Отечества», Юнармией, Навигаторами детства, спортивными федерациями самбо, дзюдо и вольной борьбы. В честь Дня Государственного флага Российской Федерации особое место в программе заняла церемония торжественного развертывания флага, которая объединила всех участников форума.

В пленарной части участники обсудили вклад советской школы и учителя в Победу в Великой Отечественной войне, приоритетные направления государственной политики в системе патриотического воспитания детей и молодежи, роль советника по воспитанию как навигатора воспитательной экосистемы образовательной организации. Также среди ключевых тем: основные векторы реализации национального проекта «Молодежь и дети» в Подмосковье, вовлечение молодежи в общественно-полезную деятельность через «Движение Первых», синергия семьи и школы в процессе воспитания, развитие спорта как путь к воспитанию сильного духа и любви к Отечеству, военно-патриотическое воспитание как фактор национальной безопасности.

Спикерами форума стали: Герой России, трехкратный олимпийский чемпион, сенатор Российской Федерации Александр Карелин, первый заместитель министра образования Московской области Лариса Сулима, главный научный сотрудник ФГБНУ «Институт содержания и методов обучения имени В. С. Леднева», член-корреспондент, РАО, доктор пед. наук, профессор Михаил Богуславский, директор УМЦ «Авангард», депутат Московской областной Думы Дарья Борисова, военный корреспондент телекомпании НТВ Алексей Ивлиев, советник министра информационной и молодежной политики Московской области Евгений Кулаков, а также представители «Росдетцентра», «Движения Первых», родительского сообщества и участники СВО, которые будут в школах проводить Уроки мужества.

«Патриотическое воспитание — основа крепкого государства. Формирование гражданина и патриота начинается в школе. Задача каждого учителя — воспитывать личность, гордящуюся историей своей страны и готовую служить ее интересам. Качественно выстроенная система воспитания является фундаментом национальной безопасности современной России. Стратегия развития образования до 2036 года, в обсуждении которой Подмосковье принимало самое активное участие, нацеливает нас на системную воспитательную работу на основе традиционных ценностей на всех уровнях от детского сада до университета», — подчеркнула первый заместитель министра образования Московской области Лариса Сулима.

В рамках форума также состоялась презентация федерального партийного проекта Единой России «Выбор сильных», показательные выступления юных спортсменов, а также «Классная встреча» участников заключительной летней смены «Растим патриотов Подмосковья» с Александром Карелиным.

«Авангард» становится местом, где лучшие практики и идеи в сфере воспитания соединяются и находят свое развитие. Уверена, что обсуждения и инициативы форума помогут задать правильный тон новому учебному году и усилят работу по патриотическому воспитанию в Подмосковье», — отметила директор центра Дарья Борисова.

Патриотическое воспитание молодежи остается одним из ключевых приоритетов для правительства Московской области. Форум задал стратегические ориентиры и объединил лучшие практики в этой сфере перед новым учебным годом.

Посмотреть трансляцию можно по ссылке:https://vkvideo.ru/video-198736256_456241800?from=search&pid=198736256.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.