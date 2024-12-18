В Подмосковье прошел форум «Мой Бизнес. Открывая новые горизонты»

В Москве прошел форум «Мой Бизнес. Открывая новые горизонты» для предпринимателей и самозанятых Подмосковья, а также для тех, кто планирует открыть свой бизнес в регионе. Участие приняли более 200 бизнесменов, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

На форуме спикеры обсудили вопросы предпринимательства, создания брендов и преодоления трудностей на пути к успеху. В их числе были депутат Государственной думы Денис Майданов, призер олимпийских игр, хореограф-постановщик, продюсер ледовых шоу и спортивных мероприятий Илья Авербух, звездный визажист, основатель бренда косметики Mishlav Екатерина Медведева, генеральный директор компании INPRO.digital Виталий Арбузов и другие.

«Нет такой инструкции, которая могла бы обезопасить вас как предпринимателя от всего. Есть только движение и ваше стремление развиваться. Не бойтесь проигрывать. Нужно понимать, что за этим не последует крах всего, наоборот, часто это служит хорошим мотивационным толчком, чтобы перезагрузиться и полететь вперед», — сказал Авербух.

Подмосковье оказывает предпринимателям разностороннюю поддержку, в том числе в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент России. Больше об этом можно узнать на созданном в рамках регинвестстандарта инвестиционном портале Московской области.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1 процент из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.