В Подмосковье прошел финал межрегиональной премии «Нежный Грант 2024»

В доме правительства Московской области прошел финал IV межрегиональной премии «Нежный Грант 2024» для предпринимателей. В финал конкурса вышли 22 участницы. Гостями мероприятия стали более 200 человек, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Организатором является НКО Союз «Содействие женскому предпринимательству». Мероприятие проводилось при поддержке нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

«В Московской области активно развивается сектор МСП: сегодня на него приходится 30% экономики региона. При этом более 40% от общего числа индивидуальных предпринимателей и самозанятых в Подмосковье — это женщины. Бизнес-леди успешно реализуют проекты в различных сферах бизнеса: это социальные проекты, проекты в сфере образования, сфере услуг и другие. Уверена, что такие мероприятия, как премия «Нежный грант», являются не только площадкой для обмена опытом, но и катализатором дальнейшего развития бизнес-проектов», — сказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Победительницами премии «Нежный Грант 2024» стали Елена Мартынова из г. о. Фрязино с проектом монтессори-центр «Жемчужинки», Анна Старостина из г. о. Раменское с проектом «Раменские ириски», а также Ольга Разепова из Воронежа с проектом «Разепова фит-фэмэли». Все они получили гранты по 100 тысяч рублей.

«Выбрать лучших членам жюри было сложно, ведь каждый проект достоин высших наград и каждая участница поразила гостей премии самоотдачей, высоким уровнем подготовки и безграничной любовью к своему делу. Уверена, что главный приз за вложенные усилия и переживания получат все без исключения — это новый опыт, новые знакомства и партнерства, выгодные контракты и, конечно, это новый этап развития бизнеса», — сказала президент союза «Содействие женскому предпринимательству» Наталья Муравьева.

Помимо получателей грантов, в рамках премии жюри определило и победительниц в пяти специальных номинациях, а также в категории фотографов. Так, в номинации «Многодетная бизнес-мама» победу одержала Ирина Островская из Домодедово с проектом «Готовые ландшафтные решения».

Проект по производству сухих смесей для выпечки Ирины Ляминой из Домодедово был признан лучшим в номинации «Лучший проект импортозамещения». Ирина также является основателем компании IL bakery.

В номинации «Лучший семейный проект» награду получила Алина Берлина из г. о. Пушкино и семейная усадьба «Якшино». Награду в номинации «Лучший социальный проект» получила Елена Заливина с проектом возрождения Тверского пряника. А в номинации «Лучший интернет-магазин» победу одержал Станислав Трегубов из г. о. Видное с проектом онлайн-приложения «Я хочу это» и магазином цветов. Станислав стал единственным мужчиной, принявшим участие в конкурсе.

В номинации для фотографов первое место заняла Рузана Неверова из Раменского, на втором — Юлия Демкина также из Раменского, на третьем месте — Елена Зверева из Видного.

Помимо денежных призов, предоставленных фондом социальных инициатив «Наше будущее» и АО «Альфа-банк», каждая участница получила памятные подарки от партнеров премии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона.

«В отечественной экономике изменилось многое — одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей — как бывалых, так и тех, кто только начинает», — сказал Воробьев.