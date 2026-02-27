В Подмосковье прошел этап конкурса исследовательских работ имени Вернадского

Региональный этап Всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ имени В.И. Вернадского прошел 25 февраля 2026 года в Московской области. В нем приняли участие 148 школьников из 26 муниципалитетов, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Конкурс состоялся на двух площадках: в Щелкове на базе школы №17 и в Дмитрове в гимназии «Дмитров». В программе были регистрация участников, церемония открытия и очная экспертиза проектов в стендовой форме. Школьники представили свои исследования, ответили на вопросы жюри и обменялись опытом с участниками из других городов.

Работы охватили широкий спектр направлений. Участники представили исследования по ботанике, зоологии, химии, физике, наукам о Земле, медицине и компьютерному моделированию. Также работали секции по истории, лингвистике, искусствоведению, краеведению, психологии, экономике и праву.

В ведомстве отметили, что конкурс направлен на приобщение молодежи к традициям российской научной школы и развитие интереса к фундаментальным наукам, изучению Земли, биосферы, истории и культуры человечества.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.