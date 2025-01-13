В Подмосковье прошел экофестиваль «Зеленое Рождество»

Экофестиваль «Зеленое Рождество» — экологическая викторина, конкурсы и спортивный челлендж, выставка различных поделок из переработанных отходов, в которые мастера вдохнули новую жизнь. Фестиваль состоялся в Morozoff-Hall г. Орехово-Зуево. Мероприятие объединило неравнодушных людей, для которых забота о природе — важная миссия, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

У Анны Лариной все игрушки сделаны из вторичных материалов: б\у одежда, наполнители из старых игрушек — в ход идет все.

«Это из старого пальто советского, это из старого костюма мужского, который ни разу не носили. Это был старый шарф с жилеткой. Главный принцип — экологичность. Сейчас я уже склоняюсь к тому, чтобы отказаться от клеевого пистолета и клея вообще», — рассказала участница экофестиваля «Зеленое Рождество» Анна Ларина.

Всех этих людей объединила важная миссия — забота о природе. Вот уже четвертый год подряд экоактивисты движения «Ноль отходов» при поддержке сообщества «PRO Женщин» организовывают такой фестиваль.

«У нас здесь много зон: есть игровая зона, многие игры сделаны тоже из вторсырья. Есть зона ярмарки, где можно приобрести товары местных мастеров. Зона квеста, который проводят необычные герои, — в костюмах из вторсырья. Оно собрано на всех наших акциях», — сказала лидер движения «Ноль отходов», организатор экофестиваля «Зеленое Рождество» Оксана Акулова.

Экофестиваль «Зеленое Рождество» — это возможность не только здорово провести время, но и сделать важный вклад в сохранение окружающего мира и его природных ресурсов.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.