В Подмосковье прошел четвертый этап конкурса «Учитель года — 2026»

В Подмосковье состоялся четвертый день областного конкурса «Учитель года Подмосковья — 2026». Педагоги провели мастер-классы и представили авторские методики обучения перед Большим жюри, сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

Участники конкурса выступили с испытанием «Мастер-класс», в рамках которого продемонстрировали инновационные подходы к преподаванию. Педагоги затронули актуальные для современной школы темы, включая применение искусственного интеллекта и нейросетей в образовательном процессе.

Лауреаты представили практические кейсы по персонализации обучения, автоматизации рутинных задач и созданию интерактивных форматов работы с учениками. Отдельное внимание конкурсанты уделили развитию эмоционального интеллекта школьников, формированию эмпатии, саморегуляции и навыков эффективного взаимодействия.

Также учителя показали возможности проектного обучения для развития критического мышления и углубленного изучения предметов. Интерес жюри вызвали практики преподавания иностранных языков на основе нейропсихологии и примеры организации групповой работы, направленной на развитие коммуникативных навыков и сотрудничества.

В ведомстве отметили, что впереди финалистов ждет заключительное испытание «Вопросы учителю».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что сфера образования для Подмосковья имеет важное значение. Он подчеркнул, что в школах нужно внедрять инновации.

«Для нас, для всей страны, для Подмосковья образование имеет абсолютно важное значение. Особенно оно важно, когда каждый учитель не перестает учиться сам. Когда все новое, умное не отторгается, а находит место в каждой нашей школе, а их у нас более полутора тысяч. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча даст заряд и понимание, куда движется мир», — сказал Воробьев.