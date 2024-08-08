В Подмосковье прокуратура лишила права управления транспортом 18 граждан
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Наро-Фоминская городская прокуратура провела проверку исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения, сообщает пресс-служба ведомства.
Установлено, что 18 местных жителей, состоящих на специализированном учете у врача-нарколога, имели действующие водительские удостоверения.
В связи с этим городской прокурор обратился в суд с административными исковыми заявлениями о прекращении права граждан на управление транспортными средствами.
Решениями Наро-Фоминского городского суда требования прокуратуры удовлетворены. Состоявшиеся судебные решения направлены для исполнения в отдел ГИБДД УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.
Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.