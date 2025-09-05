В Подмосковье пройдет выставка новинок энергетической отрасли

Ведущие компании энергетического сектора соберутся в здании правительства Подмосковья, чтобы продемонстрировать свои последние разработки. Выставка современного энергооборудования и техники состоится 10 сентября 2025 года, сообщила пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Посетители мероприятия получат шанс лично осмотреть инновационные технологии и оборудование, представленные лидерами рынка. Профессионалы отрасли смогут не только увидеть работающие образцы новейшей техники, но и напрямую пообщаться с производителями, а также познакомиться с успешными проектами в сфере топливно-энергетического комплекса.

«Россети Московский регион» покажут новейшие разработки на выставке. Компания продемонстрирует компактный унифицированный переходной пункт 110 кВ, соединяющий воздушные и кабельные линии электропередачи. Это оборудование занимает меньше места и соответствует требованиям безопасности в городских условиях.

Посетители также увидят современные зарядные станции для электромобилей и узнают о новой системе управления мобильными бригадами, внедренной компанией.

О новых технологиях

Московский «Завод Кристалл» — один из ведущих производителей электрооборудования в регионе — станет участником предстоящей выставки. Предприятие из Одинцова специализируется на создании систем для распределения, приема и преобразования электроэнергии.

На этом же мероприятии ООО «Пиэлси Технолоджи» покажет свои инновационные разработки. Компания создает оборудование под брендом TOPAZ, оно получило все необходимые сертификаты и используется для автоматизации промышленных и инфраструктурных объектов. Особого внимания заслуживает операционная система TOPAZ Linux, разработанная компанией. Эта технологическая ОС уже зарегистрирована в Минцифры и имеет сертификат ФСТЭК, что позволяет использовать ее в контроллерах и серверах для создания надежных программно-технических комплексов.

Инновации для будущего отрасли

Правительство Московской области совместно с ПАО «Россети» организуют Межрегиональный энергетический форум «Решения для нового технологического уклада». Мероприятие, получившее поддержку министерства энергетики РФ, станет площадкой для обсуждения стратегии развития «энергетики будущего».

Ведущие представители отрасли примут участие в 3 тематических сессиях, где вместе с представителями власти и экспертами будут обсуждать ключевые вопросы энергетики.

Посетители форума смогут ознакомиться с выставкой, на которой свои разработки представят различные компании и учебные заведения. Среди участников выставки — китайская компания TBEA, «Мособлэнерго», «Телематические решения», группа компаний «Лартех», производственное объединение «Форэнерго», Национальный исследовательский университет МЭИ, а также образовательные учреждения Подмосковья — Шатурский энергетический техникум и Щелковский колледж.

«Межрегиональный энергетический форум „Решения для нового технологического уклада“ для нашего региона является уникальной площадкой, где эксперты смогут выработать конкретные решения для формирования новых стандартов отрасли. Московская область, как регион-лидер в цифровой трансформации ТЭК, готова делиться опытом и создавать вместе с федеральными партнерами, научным сообществом, бизнесом и коллегами из других регионов „энергетику будущего“ — умную, эффективную, безопасную, ориентированную на потребности людей и развитие нашей страны», — подчеркнул министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов.

Регистрация участников открыта на официальном сайте форума и доступна по ссылке: энергияперемен.рф.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.