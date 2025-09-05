В Подмосковье пройдет Всероссийский фестиваль авторской песни «Гринландия»

Внимание к проектам «Гринландии» помогает достигать главных целей фестивального движения — воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма, объединения Русского мира и поддержки креативных молодежных инициатив.

По словам нашего национального лидера Владимира Путина, «Русский мир объединяет всех, кто чувствует духовную связь с нашей Родиной, кто считает себя носителем русского языка, истории, культуры, независимо от национальной и религиозной принадлежности».

Именно целям объединения людей разных возрастов и социальных групп способствует авторская песня — жанр, который не только любим миллионами поклонников, но и способствует сохранению уникальных российских традиций песенного творчества и распространению цивилизационного влияния Русского мира.

С 2010 года Гринландия стала круглогодичным проектом, в рамках которого проводятся заочные конкурсы песен, стихов, видеороликов и сочинений. Организуются выездные концерты и мастер-классы. В 2023 году концерты Гринландии прошли для наших военнослужащих в зоне СВО и для жителей новых регионов России.

Заочные конкурсы Гринландии находят все больший отклик у талантливых авторов исполнителей со всей России и наших соотечественников, живущих за рубежом. Такие конкурсы позволяют проявить себя творческим людям вне зависимости от места проживания. В заочном конкурсе Гринландии 2024 года приняло участие более 5700 человек.

С 1 сентября стартовал заочный конкурс Гринландии для авторов-исполнителей и коллективов «Отчизны верные сыны». Тема конкурса выбрана не случайно — 2025 год объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом защитника Отечества. Этот конкурс станет данью уважения ратному подвигу всех, кто сражался за Родину в разные исторические эпохи, а также нынешним героям — участникам специальной военной операции. Тематика конкурса отражает приоритеты современной России, такие как патриотизм, преемственность поколений и уважение к защитникам Родины во все времена.

С более подробной информацией о фестивальном движении можно ознакомиться на официальных интернет-ресурсах фестиваля «Гринландия» — www.grinlandia.ru, https://vk.com/grinlandia_fest.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.