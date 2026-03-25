В Подмосковье пройдет вечер шахмат с гроссмейстером Морозевичем

В подмосковной деревне Раево, в одноименном гольф-клубе, 28 марта пройдет вечер шахмат с участием выдающегося российского шахматиста и гроссмейстера — Александра Морозевича, сообщает пресс-служба организаторов.

Мероприятие откроется лекцией мастера, на которой Александр Морозевич поделится знаниями о стратегии и тактике, яркими историями из профессиональной карьеры и своим видением эволюции шахмат как интеллектуального искусства. Участники получат ценные знания из первых уст — непосредственно от гроссмейстера с мировым именем.

Центральным событием вечера станет сеанс одновременной игры с участием Александра Морозевича. Возможность сразиться с мастером такого уровня позволит членам клуба проверить и отточить свои шахматные навыки.

Также в программе ожидается приветственный фуршет с холодными и горячими закусками, изысканными десертами и вином. В ресторане клубного дома будет организована прямая трансляция партий: зрители смогут следить за развитием событий на экране во время ужина.

По окончанию вечера участников ждет автограф-сессия с Александром Морозевичем и церемония награждения.

Александр Морозевич — российский шахматист, гроссмейстер, победитель всемирных шахматных олимпиад, командных чемпионатов мира и чемпионатов Европы.

Raevo Golf & Country Club — закрытый частный гольф и кантри-клуб в Подмосковье. Инфраструктура проекта включает подписное гольф-поле на 18 лунок, спроектированное известным гольфистом и архитектором Джеком Никлаусом (Jack Nicklaus), клубный дом, созданный архитектором Грегори Таком (Gregory Tuck) в стиле Ralph Lauren, клубные люксы, ресторан с международной кухней, спа, четыре теннисных корта, футбольное поле, каток, детский клуб и детскую игровую площадку.