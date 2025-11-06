В Подмосковье пройдет Общероссийский форум-выставка «Экомониторинг в России»

Ассоциация развития цифровизации и технологического обеспечения мониторинга окружающей среды (АРЭМ) проведет первый в своей истории Общероссийский форум-выставку «Экомониторинг в России». Мероприятие состоится 1–2 декабря 2025 года в торгово-промышленной палате Российской Федерации (Москва, ул. Ильинка, 6/1, стр. 1), сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

Задача форума — наладить диалог и совместную работу между органами власти всех уровней, бизнеса и общественности для развития в России высокотехнологичного экологического мониторинга. Его ключевыми задачами являются продвижение лучших отечественных технологий, оборудования, программного обеспечения и сервисов, а также содействие достижению целей Национального проекта «Экологическое благополучие».

«Развитие комплексной системы экологического мониторинга — это одна из наших ключевых стратегических задач. Именно современные технологии, включая передовое оборудование, программное обеспечение и цифровые сервисы, позволяют выстроить эффективную систему контроля за состоянием окружающей среды. Это необходимо для обеспечения экологической безопасности и устойчивого развития страны», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Центральной темой форума в 2025 году станет «Комплексное развитие систем экологического мониторинга в регионах Российской Федерации». По мнению АРЭМ, именно региональные системы должны стать основным звеном единой государственной системы мониторинга и базовым источником данных для федеральной информационной системы о состоянии окружающей среды.

Программа первого дня форума (1 декабря) включает:

Пленарную сессию «Комплексное развитие систем экологического мониторинга в Российской Федерации».

Панельные сессии, посвященные стандартизации, цифровизации, а также мониторингу в промышленности и контролю за выбросами.

Специальную пресс-конференцию по ключевым вопросам развития экомониторинга в регионах России.

Выставку современного отечественного оборудования и технологий.

Деловой фуршет для неформального общения участников.

Второй день (2 декабря) будет посвящен практико-ориентированным мероприятиям: участники форума смогут посетить с экскурсиями ГПБУ «Мосэкомониторинг» и ГКУ МО «Мособлэкомониторинг», а также принять участие в тематических семинарах.

Участие в форуме бесплатное, по обязательной предварительной регистрации на сайте АРЭМ.

