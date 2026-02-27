В Подмосковье пройдет конкурс экологических театральных постановок

сегодня в 13:17

Конкурс «ЭКОтеатр Подмосковья» стартует в регионе 1 марта и пройдет в два этапа до 20 мая. Проект направлен на развитие экологической культуры у детей и поддержку творческой молодежи, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Министерство экологии и природопользования Московской области поддержит конкурс театральных постановок «ЭКОтеатр Подмосковья», объявленный Московской областной думой. Муниципальный этап пройдет с 1 марта по 20 апреля, региональный — с 21 апреля по 20 мая.

Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин подчеркнул важность творческих форм экологического просвещения.

«В экологическом просвещении очень важно разнообразие форм, творческий подход. Особенно это касается молодежи — креативной, энергичной, восприимчивой к новым идеям. Мы с удовольствием поддержим конкурс театральных постановок как формат, объединяющий неравнодушных к экологии людей», — отметил Мосин.

Тема конкурса — «Чистое Подмосковье». Участвовать могут школьники от 6 до 15 лет. Предусмотрены три номинации: лучший музыкальный, фольклорный или музыкально-этнографический спектакль; лучший драматический спектакль; лучший хореографический, пластический или кукольный спектакль.

Постановки должны раскрывать проблемы загрязнения воздуха, лесов и водных объектов, подчеркивать важность личного участия в природоохранных проектах и волонтерских акциях. Продолжительность выступления — не более 15 минут, от одного коллектива принимается одна работа.

Администрациям округов поручено создать оргкомитеты для проведения муниципального этапа. Министерство будет информировать о ходе конкурса и возможностях участия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.