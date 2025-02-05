В Подмосковье пройдет ежегодная выставка собак «Лучшие собаки России»

С 15 по 16 февраля выставочный центр «Крокус Экспо» в городском округе Красногорск вновь станет площадкой для проведения одной из самых ожидаемых кинологических событий года — второй ежегодной выставки собак «Лучшие собаки России / РКФ». Мероприятие организовано Региональной общественной организацией «Московский областной кинологический клуб «Лучшие собаки» при поддержке Российской кинологической федерации, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В этом году выставка обещает быть особенно зрелищной, так как на ней выступят собаки-чемпионы, занявшие первые 10 мест среди представителей своих пород по итогам объединённого породного рейтинга «Топ собака РКФ / Лучшие собаки России». Судейская коллегия будет состоять из профессионалов международного уровня, что добавляет уникальность и престиж выставке. Одним из привлекательных аспектов выставки станут открытые конкурсы для самых юных участников — «Open Baby & Puppy Show BRD». В рамках мероприятия также пройдут показательные выступления собак кинологических служб Минобороны, МВД, МЧС, ФТС, ФСИН и Росгвардии. Эти демонстрации позволят зрителям увидеть работу профессионалов и их четвероногих спутников в действии.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщили, что выставка будет доступна для всех посетителей. Гости смогут не только наблюдать за соревнованиями на месте, но и следить за происходящим онлайн: на официальном сайте будет организована прямая трансляция с рингов для разных пород и главного ринга, где выберут лучших представителей пород и, в итоге, обладателя титула «Лучший из лучших».

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Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.