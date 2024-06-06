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В Подмосковье пройдет бесплатный тренинг для самозанятых

В Подмосковье 13 июня для самозанятых пройдет бесплатный очный тренинг «Упаковка и личный бренд самозанятого». Мероприятие организует центр «Мой бизнес» Московской области в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций.

Участников обучат техническому оформлению аккаунта в социальных сетях. Также самозанятым предоставят чек-лист оценки аккаунтов и персональный стикерпак, расскажут о технологии постановки целей и о том, как их достигать.

Кроме того, слушатели получат план внедрения полезных привычек для продвижения личного бренда.

Спикером тренинга выступит Игорь Носов — президент профессионального сообщества спикеров и экспертов «Слово», победитель конкурса «Лига лекторов» от Российского общества «Знание».

Мероприятие пройдет 13 июня с 11 до 15 часов по адресу: г. Москва, 2-й Донской проезд, д. 9, с. 3 (Точка Кипения Коммуна).

Для участия в тренинге необходимо зарегистрироваться на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона.

«В отечественной экономике изменилось многое — одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей — как бывалых, так и тех, кто только начинает», — сказал Воробьев.