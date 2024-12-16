В Подмосковье произведен отобор почти 70 проб атмосферного воздуха за неделю

На минувшей неделе мобильные лаборатории ГКУ МО «Мособлэкомониторинг» по поручению министерства экологии и природопользования Московской области совершили 19 выездов для проведения измерений концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, сообщает пресс-служба ведомства.

Исследования проводились на территории следующих городских округов: Красногорск, Сергиево-Посадский, Пушкинский, Ступино, Наро-Фоминский, Коломна, Богородский, Коломна, Ленинский, Королев, Электросталь, Дмитровский, Зарайск, Одинцовский, Балашиха.

Отбор проб атмосферного воздуха произведен в 68 точках. Исследования состояния воздуха проведены суммарно по 31 загрязняющему веществу.

Концентрации загрязняющих веществ составили от 0,2 до 0,6 ПДК м. р., в том числе и в зонах влияния объектов негативного воздействия. Самый чистый воздух с концентрациями загрязняющих веществ менее 0,2 ПДК м.р. наблюдался в городских округах Коломна, Пушкинский, Королев, Балашиха и Сергиев Посад. Соответствие качества воздуха нормативным показателям объясняется благоприятными метеорологическими условиями для рассеивания загрязняющих веществ.

Недавно Минэкологии проводило сравнительный анализ состояния атмосферного воздуха за 2023 и 2024 год. По результатам анализа полученных данных было установлено, что в 13 округах региона, снизились среднегодовые концентрации соединений азота и углерода.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.