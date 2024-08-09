В Подмосковье проходит лично-командный чемпионат России по конкуру

7 августа начался лично-командный чемпионат России по конкуру. В самой сложной дисциплине High Level представлено 3 маршрута. Об этом сообщает пресс-служба федерации конного спорта России.

В пятницу спортсмены выступили на высоте 150 см в двухгитовом маршруте, по окончании которого были определены лучшие команды турнира.

Победитель абсолютного личного первенства будет определен 11 августа по итогам маршрута гран-при с высотой препятствий до 155 см. Первый участник этого маршрута выйдет на старт в 15:00.

В этом году за титул чемпиона России будут бороться как молодые амбициозные спортсмены, так и опытные всадники, в числе которых неоднократный победитель сложнейших маршрутов сезона, безусловный лидер российской сборной команды Сергей Петров, а также мастер спорта международного класса Наталия Симония, которая вместе со своим турнирным партнером — полукровным мерином Кленом — уже второй год удерживает чемпионский титул. Пара отправится за престижной наградой в третий раз.

Чемпионат России по конкуру традиционно примет конноспортивный центр Horseka Sport — уникальное пространство, позволяющее сделать соревнования по конному спорту не только спортивным, но и культурным зрелищем, объединяющим как профессионалов, так и любителей конного спорта.

Чемпионат проходит по адресу: Богородский округ, село Ивановское, Луговая улица, дом № 23 «Horseka Sport».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.