В Подмосковье проходит финал детской премии «Новая философия воспитания»

В Москве продолжается очный финал IV Всероссийской детской премии «Новая философия воспитания», который объединил лучших наставников со всей страны — 60 финалистов в основных номинациях. Организатором выступает Российский детско-юношеский центр при поддержке министерства просвещения Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

С 25 по 27 ноября участники принимают участие в трех конкурсных испытаниях: «Галерея смыслов», «Профессиональная позиция», «Методический конструктор: Архитектор дела». Во время испытаний участники продемонстрируют в формате быстрых встреч свой профессиональный опыт и личностные ценности, представят иммерсивные ролевые постановки, инициированные детским экспертным советом, в которых педагогам предстоит разрешать различные ситуации в образовательной среде, а также примут участие в командной деловой игре для советников директоров на основе реальных кейсов и проектной сессии с элементами кризис-менеджмента для муниципальных координаторов.

«Новая философия воспитания» — это не просто форум, а место, заряжающее позитивом и мотивацией от людей, находящихся здесь. Побывав в роли члена экспертного совета, я поняла, что это не только груз ответственности за результаты участников, но и большая дружная команда, которая готова оказать помощь и поддержку в нужный момент и дать нужный совет. Говоря о финалистах, нельзя не сказать об их горящих глазах и их активной деятельности не только во время конкурса, но и в обычной жизни. Для меня это ценный опыт, которым я горжусь и готова делиться с ребятами, которые еще не побывали на таких мероприятиях», — поделилась впечатлениями участница детского экспертного совета, ученица 11 класса школы имени В. М. Комарова г. о. Звездный Городок Московской области Екатерина Звягина.

С момента старта заявочной кампании 28 марта 2025 года на конкурс поступило рекордное количество заявок — 15 600. По итогам регионального и заочного этапов были определены финалисты, которые продолжают борьбу за звание победителей.

«Для меня большая честь быть финалистом IV Всероссийской премии «Новая философия воспитания» в номинации «Вдохновитель команды». Эта премия — важная площадка, которая объединяет профессионалов, стремящихся создавать современные и эффективные подходы в воспитании подрастающего поколения. Роль муниципального координатора советников по воспитанию в г. о. Коломна дает уникальную возможность не только вдохновлять и поддерживать команду, но и влиять на развитие воспитательных практик на уровне всего округа. Уверена, что совместными усилиями мы сможем формировать осознанное, ценностно ориентированное воспитание, которое станет прочным фундаментом для будущего наших детей», — подчеркнула финалист конкурса, муниципальный координатор советников по воспитанию городского округа Коломна Елена Грибкова.

Абсолютные победители будут определены в основных номинациях: «Навигатор детских открытий», «Навигатор профессиональных маршрутов», а также в номинации для муниципальных координаторов. Приз зрительских симпатий присудит детский экспертный совет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию проявить себя», — уточнил Воробьев.