В Подмосковье продолжают уборку дворов в месяц чистоты

Коммунальные службы и управляющие организации Подмосковья в рамках месяца чистоты и порядка приводят в порядок дворы и детские площадки, ремонтируют ограждения и элементы благоустройства. Работы проходят в разных округах региона, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В городском округе Пушкино специалисты заменили изношенное ограждение палисадника на Степаньковском шоссе возле дома № 39. Во дворах обновляют инфраструктуру и устраняют повреждения, выявленные после зимнего периода.

В Красногорске уборку провели на улицах Железнодорожная, Ленина, Школьная и других. В деревне Петрово-Дальнее на улице Колхозная рядом с домом № 14 дворники очистили детскую площадку от смета и мусора.

В Павлово-Посадском городском округе в Электрогорске у дома № 38 по улице Кржижановского коммунальные службы удалили вандальные надписи с малых архитектурных форм и элементов благоустройства на территории игрового комплекса.

В министерстве напомнили, что по вопросам содержания дворов и детских площадок жителям следует обращаться в свою управляющую компанию. Если работа управляющей организации вызывает нарекания, можно направить обращение в территориальные отделы профильного министерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность приведения в порядок территорий после зимы. По словам губернатора Подмосковья, ресурсы и средства для того, чтобы все привести в порядок — есть.

«У нас 15 тыс. дворов, большое количество парков, общественных пространств — все после зимы нуждается в заботе и внимании. Также, как и руководители предприятий, должны получить от нас информацию, что наведение порядка и все, что связано с прилегающими территориями является для нас важным», — подчеркнул губернатор.