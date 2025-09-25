В Подмосковье продолжается XII областной слет школьных лесничеств

Второй день слета оказался наиболее насыщенным как в плане практического применения лесоводческих знаний участников, так и подготовки к важному всероссийскому конкурсу «Подрост». Он начался с презентации и обсуждения докладов участников. В этом году на конкурс представлено 14 исследовательских и практических проектов школьников, лучшие из которых представят Московскую область на всероссийском уровне.

Слет продолжили конкурсы «Лесное многоборье» и «Юный лесовод», где ребята продемонстрировали свои знания и навыки работы на лесных участках.

В «Лесном многоборье» команды, состоящие из четырех юных лесоводов каждая, проходили лабиринт, преодолевали лесные завалы и болото, соревновались в меткости в водном тире, разжигали и тушили костер с помощью ранцевых огнетушителей, а также оказывали первую помощь при условном переломе.

В конкурсе «Юный лесовод» им предстояло провести таксацию и определить по фотографиям растения, болезни деревьев, животных и их следы как на фото, так и в природе.

Победители регионального этапа Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» будут определены 26 сентября.

