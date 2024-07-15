В Подмосковье продолжается второй этап борьбы с борщевиком Сосновского

В городских округах Московской области, где произрастает борщевик Сосновского, ведется комплексная работа по его уничтожению. Из-за способности сорняка адаптироваться к разным условиям, пораженные участки требуют многократной обработки в течение одного сезона. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

«Первый этап уже завершен — в регионе от борщевика Сосновского было обработано порядка 21,3 тыс. га земли, второй этап — в самом разгаре, выполнено 32% от плана, это более 5,5 тыс. га. Используют механические и химические методы, также применяют специальное оборудование для обработки участков с воздуха. Способы зависят от степени поражения, близости населенных пунктов и водооттоков, особенностей рельефа территорий», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

В рамках второго этапа более 1 141 га земли было обработано в Можайском городском округе. Например, на прошлой неделе работы проводились в деревнях Бородино, Шохово, Бараново.

В Егорьевске от борщевика Сосновского обработали свыше 630 га — в том числе, в селе Никитино и Раменки, также в деревне Полбино.

В Коломне — порядка 570 га, включая участки в деревне Малое Карасево, Петрово, в поселке Биорки. План работ, точные даты устранения для каждой локации в конкретном муниципалитете можно узнать на геопортале Подмосковья, либо на интерактивной карте.

В конце июня были предложены поправки в закон, согласно которым за неустранение борщевика Сосновского с частных территорий владельцу могут выписать предписание, а в случае его неисполнения — привлечь к административной ответственности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что борщевик — вредная культура. По борьбе с этим растением существует определенный протокол.

По словам главы Подмосковья, сорняк трижды вытравливают химикатами.