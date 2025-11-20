В Подмосковье продолжается внедрение современных технологий в уличное освещение

В Московской области продолжается большая работа по внедрению современных технологий в системы уличного освещения. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«Мы продолжаем большую работу по улучшению уличного освещения. На данный момент в регионе установлено 781 тыс. светильников на 28 тыс. линий наружного освещения, что обеспечивает комфорт и безопасность более 10 миллионов жителей и гостей Московской области. Внедрение современных технологий и единых стандартов освещения позволяет нам оперативно реагировать на обращения жителей», — рассказал зампред правительства Московской области — министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

В регионе внедряют новые решения, чтобы сделать уличное освещение надежнее и удобнее.

Во-первых, вся информация о светильниках, линиях наружного освещения, общая длина которых более 31 тысячи километров, шкафах управления и объектах подсветки внесена в региональную географическую информационную систему. Данный инструмент позволяет планировать будущие работы.

Во-вторых, на территории Московской области утвержден «Стандарт систем наружного освещения территорий», которым установлены единые параметры: свет должен быть теплым (от 2 700 до 3 000 кельвинов), ярким и экономичным (не менее 125 люмен на ватт), оборудование защищенным от влаги (класс IP65) и со сроком гарантии не менее 5 лет. Также действует «Регламент содержания систем наружного освещения», позволяющий устанавливать походы к эксплуатации существующих систем.

В-третьих, по всему региону создаются муниципальные центры наружного освещения. Они подключены к системе «Мониторинг наружного освещения», которая в режиме реального времени показывает состояние систем наружного освещения и помогает оперативно реагировать на проблемы.

С сентября текущего года запустили искусственный интеллект для обработки жалоб. Жители могут сообщать о неработающем освещении через портал «Добродел», где ИИ (искусственный интеллект) распределяет обращения по категориям и направляет исполнителям.

Одновременно, для быстрого реагирования на проблемы в области неисправного освещения на муниципальных дорогах, министерством благоустройства был внедрен чат-бот с Эксплуатирующими организациями, который позволил сократить время первичной обработки обращений, и что существенно сократило срок решения проблем.

В планах на 2026 год — замена 36 тысяч старых светильников, устройство более 100 километров линий и 150 объектов наружного освещения, установка 1 256 шкафов управления, оборудованных автоматизированной системой управления наружным освещением (АСУНО).

Инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым проект «Светлый город» направлен на ликвидацию недоосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, а также создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей.