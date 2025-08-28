В Подмосковье продолжается регистрация на Всероссийский конкурс «Лидеры села»

До 30 сентября продолжается отбор заявок на Всероссийский конкурс молодых управленцев «Лидеры села», цель которого — формирование кадрового резерва для сельских территорий. Конкурс проводится Общероссийской молодежной общественной организацией «Российский союз сельской молодежи» (РССМ) при поддержке партии «Единая Россия» и ассоциации «ВАРМСУ» в рамках программы «Кадры для села». Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В ведомстве сообщили, что к участию приглашаются граждане России в возрасте от 18 до 35 лет, проживающие в сельской местности или активно работающие над ее развитием. Участники могут представлять различные сферы: агропромышленный комплекс, производство, здравоохранение, образование, культуру и спорт, туризм, муниципальное управление и другие направления. Приветствуется участие молодых людей без управленческого опыта, включая обучающихся в образовательных учреждениях.

Конкурс состоит из нескольких этапов: регистрация, первый этап с проверкой знаний и способностей, второй этап — задания на выявление личностного потенциала и запись мотивационного видеоролика, а финал пройдет очно с работой над реальными управленческими кейсами. Подать заявку, ознакомиться с подробными условиями участия и узнать дополнительную информацию можно на официальном сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.