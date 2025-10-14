В Подмосковье продолжается раскладка вакцин против бешенства диких животных

В Московской области продолжается ежегодная кампания по профилактике бешенства диких плотоядных животных. Работа проводится в течение года: весной, летом и осенью. С конца сентября специалисты Госветслужбы Подмосковья приступили к последнему в этом году этапу — в лесах разложили 193,6 тысячи доз оральной вакцины. До конца октября с помощью средств малой авиации в труднодоступных местах разместят еще более 229,5 тысячи приманок, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В ведомстве отметили, что в течение весны и лета в регионе уже разложили 846,4 тысячи доз препарата, как с использованием авиации, так и вручную. Всего до конца года планируется разместить более 1,2 миллиона доз. Оральная вакцина — это приманка в виде небольших брикетов с запахом, который привлекает лис и других хищников, внутри — капсула с дозой вакцины. После того как животное съедает приманку, на 21-й день у него формируется иммунитет против вируса бешенства продолжительностью до 12 месяцев. В 2026 году раскладка вакцин также возобновится весной.

Контроль поедания осуществляется через средства фотофиксации. Благодаря системной работе по обеспечению эпизоотического благополучия и вакцинации как домашних, так и диких животных, за 5 лет количество случаев заболевания бешенством в регионе сократилось на 89%. Владельцам домашних питомцев напомнили, что препарат безвреден для всех видов животных, однако не рекомендуется брать приманки лишний раз в руки и допускать поедания питомцем.

