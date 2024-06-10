В Подмосковье продолжается прием заявок на чемпионат стать лучшим в «Хайтеке»

Международный чемпионат высокотехнологичных профессий Хайтек пройдет в Екатеринбурге с 13 по 17 ноября. Подать заявку на участие можно до 14 июня. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Московской области.

Ежегодно чемпионат объединяет рабочих и инженеров крупнейших российских промышленных предприятий, которые способствуют развитию производственных стандартов и участвуют в процессе технологической модернизации.

Конкурсные задания представлены по 35 компетенциям, в том числе таких как сетевое и системное администрирование, корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности, интернет-маркетинг, цифровая трансформация, цифровое производство и др.

Участникам предстоит продемонстрировать уровень своих профессиональных навыков, выполняя конкурсные задания, сформированные с учетом текущих экономических и геополитических условий.

Помимо российских компаний, чемпионат Хайтек также собирает на своей площадке представителей зарубежных стран. В 2023 году приняли участие конкурсанты из 11 зарубежных стран ЕАЭС и БРИКС.

Подать заявку на участие в чемпионате Хайтек по сквозным и отраслевым компетенциям можно до 14 июня 2024 года на электронную почту — e.shabunina@worldskills.ru.

С более подробной информацией о мероприятии можно ознакомиться по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность задачи оснащения колледжей новейшим оборудованием и приглашения опытных наставников.

«Половина школьников после 9 класса поступает в колледжи, всего их у нас в Подмосковье 40. Работаем над тем, чтобы получать образование в колледже было престижно. Важно, чтобы ребята могли получать специальность на современном оборудовании, с опытными наставниками и стать профессионалами своего дела», — пояснил губернатор.