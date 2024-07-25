В Подмосковье приступили к реализации Всероссийского проекта «Жена Героя»

В г. о. Клин подходят к завершению съемки жен и вдов участников Специальной военной операции и ветеранов боевых действий. На сентябрь запланировано открытие выставки.

Автором проекта является председатель женсовета 2-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Центрального военного округа Екатерина Колотовкина. Проект поддержал президент России Владимир Путин.

Основные цели проекта: поддержать участников Специальной военной операции и ветеранов боевых действий; сохранить память о погибших воинах; передать чувство гордости жен за своих мужей, исполняющих свой ратный долг; показать силу духа наших женщин; объединить и сплотить жен военнослужащих.

В экспозицию выставки планируется включить порядка 50 фотопортретов.

В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев обратил особое внимание на важность помощи участникам специальной военной операции и их семьям.

«Сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся, и за которых каждый из нас переживает. Благодарен, что каждый житель старается внести свою лепту. В Подмосковье и школьники, и старшее поколение собирают гуманитарную помощь, участвуют в оснащении и укомплектовании всем тем, что важно для наших военных. Но особая задача лежит на нас в той части, чтобы оказать внимание семьям, которые ждут наших ребят», — сказал Андрей Воробьев.