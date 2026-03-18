В Подмосковье приняли более 2,3 тыс заявлений на выплату медикам

Более 2,3 тыс. заявлений на компенсацию аренды жилья подали медицинские работники Подмосковья с начала 2026 года через региональный портал госуслуг. Выплата доступна специалистам государственных медучреждений при соблюдении ряда условий, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

С начала года на портал госуслуг Московской области поступило свыше 2,3 тыс. заявлений на получение электронной компенсации за аренду жилья для медработников. Подать заявку могут специалисты с высшим или средним медицинским образованием, работающие в учреждениях государственной системы здравоохранения региона не менее чем на одну полную ставку. При этом у заявителя и членов его семьи не должно быть жилья в собственности на территории Подмосковья.

Размер выплаты зависит от городского округа, где трудоустроен специалист, и составляет от 20 до 30 тыс. рублей. Если компенсацию оформляет семья, в которой оба супруга являются медработниками, сумма поддержки увеличивается и может достигать 45 тыс. рублей.

Услуга предоставляется бесплатно. Оформить ее можно на региональном портале в разделе «Поддержка» — «Льготы и выплаты». Срок рассмотрения заявления составляет до 10 рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.