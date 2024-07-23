В Подмосковье при строительстве велодорожки найдены окопы времен ВОВ

В Дубне на одном из участков велодорожки в ходе строительства были найдены окопы времен Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба министерства территориальной политики Московской области.

«На текущий момент строители открыли их для обзора — покосили, убрали кусты, но десятки лет они были скрыты от глаз. Обнаружил исторически ценные объекты автор проекта «Дубненская кругосветка» Юрий Никифоров», — поделился глава Дубны Максим Тихомиров.

Вероятнее всего, окопы прикрывали паромную переправу, которая после строительства канала была организована рядом с «запреткой». Такие же окопы есть и в районе постамента памятника Сталину, где тоже пройдет велодорожка.

«Мы сохраним окопы как памятник Великой Отечественной войне, — пообещал руководитель муниципалитета, — Поставил задачу проработать вопрос оформления туристических и исторических объектов, которые встретят велосипедисты на своем пути. Всего их больше 40».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.