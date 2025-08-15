В Подмосковье представили афишу мероприятий по «Пушкинской карте» с 16 августа

Так, 16 августа в историко-художественном музее «Новый Иерусалим», м. о. Истра, пройдет арт-медитация «Встреча Востока и Запада: искусство как путешествие» по выставке «Свет между мирами». Арт-медитация будет доступна обладателям «Пушкинской карты» также 24, 29 и 31 августа. А книжный клуб «По диагонали» проведет встречу «Кому покоряется море?» Участники сравнят между собой два литературных произведения: «Пегий пес, бегущий краем моря» Чингиза Айтматова и «Старик и море» Эрнеста Хемингуэя. В этот же день музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово», м. о. Чехов, приглашает на театральный open-air «Дядя Ваня» по пьесе нашего великого классика. Гостей Серпуховского историко-художественного музея ждет лекция «Крым в картинках русских художников. От классики до авангарда».

17 и 31 августа в музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» пройдет музейно-театральная программа «Брак: pro et contra», а 17 августа — семейный спектакль «Сказка о потерянном времени». 19 августа гостей музея-заповедника ждет экскурсия «Путешествие в Мелихово».

21, 22, 23 и 24 августа Московский областной театр драмы и комедии, г. Ногинск, представляет премьеру спектакля «Скамейка», созданного по пьесе известного советского и российского драматурга Александра Гельмана.

23 августа музыкальный коллектив Antonio-Orchestra выступит с концертом «Мелодии нашего любимого кино» в музее-заповеднике П. И. Чайковского в Клину, а в Звенигородском манеже, Одинцовский г. о., с концертом «От ригодона до танго» выступят заслуженный артист России Николай Солонович (виолончель) и лауреат международных конкурсов Елена Головина (классическая гитара). 23 и 24 августа в музее-заповеднике «Усадьба „Мураново“, Пушкинский г. о., пройдет ежегодный гастрономический фестиваль „День варенья“.

В течение всего месяца для участников программы «Пушкинская карта» доступны экскурсии по выставкам в Звенигородском музее-заповеднике «Топ-100 + 5», «Традиции и быт XVII века» (Царицыны палаты) и «Звенигород. От земли до неба» (Звенигородский манеж), выставка «П. И. Чайковский и театральное искусство» в музее-заповеднике П. И. Чайковского, г. о. Клин, выставки в Коломенско-Зарайском музее-заповеднике «Искусство в поиске. Цвет и форма» (здание Присутственных мест, Зарайский кремль) и «Страх, как хочется поскорее в Зарайск» (Дом-музей А. С. Голубкиной, г. Зарайск), образовательная программа «Деревня Петрищево. Вчера. Сегодня» в музейном комплексе «Зоя», Рузский м. о., тематическая экскурсия «По пути танка-легенды» в Военно-патриотическом музее Московской области, г. о. Мытищи. Экскурсию по главному дому и территории усадьбы Шахматово подготовил музей-заповедник Д. И. Менделеева и А. А. Блока, г. о. Солнечногорск. Множество мероприятий проходят в августе в Серпуховском историко-художественном музее: экскурсии по экспозиции русского искусства XVIII–XIX веков, выставки «Анна Мараева» и «Православные древности», выставка «Прогулки с В. Э. Борисовым-Мусатовым» и интерактивная программа в комплексе на Сенной, выставка «Море великих. От Айвазовского до Кандинского» и экскурсии по ней, а также интерактивная экскурсия для детей по этой выставке. А в музее-заповеднике А. С. Пушкина, Одинцовский г. о., гостей ждут экскурсия «Усадьба Захарово — колыбель поэта» (дер. Захарово) и экспозиция усадьбы «Вяземы» (пос. Большие Вяземы).

Больше информации о мероприятиях по «Пушкинской карте» — на сайтах и в соцсетях учреждений культуры Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.