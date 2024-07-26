В Подмосковье предостерегли от «дробления закупок»

В последнее время было получено много дел в отношении должностных лиц заказчиков из прокуратур разных городских округов об административных правонарушениях за необоснованный выбор способа определения поставщика, сообщает пресс-служба Мособлконтроля.

Так, заказчики вправе в определенных случаях заключать контракты с единственным поставщиком. Однако, имеют место случаи злоупотребления правом со стороны заказчиков, когда они, имея потребность в определенной закупке, требующей проведение конкурентных процедур, уклоняется от ее проведения и «дробят закупку» на несколько небольших с единственным поставщиком. При этом данные закупки заключаются одним периодом и с одним поставщиком. Прокуратура выявляет данные факты и возбуждает дела об административных правонарушениях, штрафы за данные нарушения составляют от 30 000 до 50 000 рублей.

Стоит отметить, что в настоящее время имеется законопроект о внесении изменений федеральный закон о контрактной системе в сфере закупок. Согласно законопроекту заказчикам разрешат свободно проводить несколько малых закупок однородных или идентичных товаров (работ, услуг) у единственного поставщика. Основное условие — соблюдать годовой объем и требования к цене контракта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.