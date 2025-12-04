В Подмосковье поступило около 70 тыс онлайн-заявок на льготные путевки

С начала года онлайн-услугой «Бесплатное обеспечение санаторно-курортными путевками» воспользовались почти 70 тыс. раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В Московской области право на бесплатное санаторно-курортное лечение имеют федеральные и региональные льготники. Путевка предоставляется по медицинским показаниям в санаторно-курортные организации, расположенные в России, в порядке очередности и не чаще одного раза в год.

Чтобы встать на учет на получение бесплатной путевки, нужно записаться к терапевту в поликлинике по месту жительства, получить справку по форме 070/у и подать электронное заявление на портале госуслуг Московской области.

Услуга доступна на портале в разделе «Поддержка» — «Отдых и здоровье». Решение поступит в личный кабинет заявителя в течение 7 рабочих дней.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — уточнил Воробьев.