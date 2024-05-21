В Подмосковье получить субсидию на оплату ЖКУ можно при отсутствии долга

Жилищно-коммунальные услуги необходимы для обеспечения комфортного проживания граждан. Пользователи обязаны своевременно их оплачивать. Однако не все добросовестно к этому относятся, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

Вместе с тем, отдельным категориям гражданам, для которых оплата коммунальных услуг является тяжелым бременем, предоставляется субсидия. Для ее оформления важно не иметь задолженности по оплате коммунальных услуг, и как раз этот момент чаще всего и становится проблемой.

Согласно действующему законодательству в начислении субсидии откажут только в том случае, если в отношении заявителя есть судебное решение о взыскании задолженности по оплате ЖКУ. Если же долг по судебному акту погашен, то гражданин может рассчитывать на получение субсидии, даже при наличии текущих долгов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.