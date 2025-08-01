В Подмосковье подвели итоги Всероссийского конкурса «ИнваПрофи»

В Московской области подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса профессиональных достижений «ИнваПрофи» среди работников образовательно-реабилитационных организаций для инвалидов и лиц с ОВЗ в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Конкурс проводится в рамках развития непрерывного образования инвалидов и лиц с ОВЗ в целях выявления, поощрения и тиражирования передового профессионального опыта талантливых работников организаций.

В номинации «Социально-педагогические и социально-психологические практики в профессиональном образовании и профессиональном обучении инвалидов и лиц с ОВЗ» победителем определен Георгий Дмитриев — заместитель директора по УПР Сергиево-Посадского социально-экономического техникума и руководитель Клуба русско-корейской дружбы в Сергиево-Посадском городском округе.

В номинации «Социально-педагогические и социально-психологические практики в высшем образовании инвалидов и лиц с ОВЗ» победителем стала Ольга Погодина — кандидат философских наук, доцент кафедры начального, дошкольного и специального образования Государственного социально-гуманитарного университета, а также руководитель центра добровольчества «Абилимпикс» ГСГУ.

В ведомстве добавили, что теперь победители примут участие во Всероссийском конкурсе профессиональных достижений «ИнваПрофи», который пройдет в конце года в Москве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.