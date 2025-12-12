В Подмосковье подвели итоги Всероссийского конкурса «ГородА Победы. ПЕРВЫЕ»

В Красногорске 9 и 10 декабря прошел финал Всероссийского патриотического конкурса «ГородА Победы. ПЕРВЫЕ», в котором приняли участие молодежные команды из 14 городов России. Победителем стала команда из Новороссийска, сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики региона.

В ДК «Подмосковье» в Красногорске состоялся финал конкурса «ГородА Победы. ПЕРВЫЕ», объединившего молодежные коллективы из городов-героев, городов воинской славы и городов трудовой доблести. За два дня творческую программу посетили более восьми тысяч зрителей. Проект стал значимым событием, посвященным памяти о Великой Отечественной войне и современным защитникам страны.

Гран-при конкурса получила команда Новороссийска — арт-группа «Мост и Парни Кубани» с постановкой «Паруса мемориалов», посвященной подвигу защитников Малой Земли. Лауреатами первой степени стали коллектив из Курска с проектом «Непокоренный Курск» и команда «Красногорск – вместе к Победе!». Второе место занял коллектив из Белгорода, третье — команда «Четыре короны» из Дмитрова. Специальные призы получили коллектив театра-студии «Мюзикл» из Ступина и ансамбль «Криница» из Суджи. Приз зрительских симпатий достался творческой группе из Тулы.

Работу участников оценивало жюри из девяти экспертов в области культуры, образования, ветеранских организаций и СМИ. В рамках конкурса работала арт-галерея «Победа соткана любовью», где были представлены исторические артефакты, документы, предметы быта и современные художественные проекты.

Среди почетных гостей конкурса были представители общественных организаций, культуры и ветеранских объединений. Проект прошел при поддержке Общероссийского движения детей и молодежи «Движение первых», Общественной палаты Московской области, Московской областной Думы и администрации Красногорска.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на торжественном мероприятии в доме правительства.

«Для меня большая честь и гордость видеть вас, общаться с вами. Всегда, во все времена под руководством неравнодушных, патриотичных, заботливых людей наше ветеранское движение было очень значимо для Подмосковья. В какой бы уголок области мы ни приезжали, везде заметна эта патриотическая нотка, вовлеченность наших детей, понимание, что сделали наши предки и то, что делают сегодня наши ребята на передовой», — высказался Воробьев.