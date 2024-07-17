В Подмосковье подвели итоги работы судебных приставов за первое полугодие 2024 г

В Главном управлении ФССП России по Московской области состоялось заседание коллегии, посвященное подведению итогов работы по основным направлениям деятельности в первом полугодии и определению задач на вторую половину текущего года, сообщает пресс-служба ведомства.

В расширенном заседании коллегии Главного управления приняла участие первый заместитель директора Федеральной службы судебных приставов Ольга Помигалова.

С основным докладом выступил главный судебный пристав Московской области Андрей Тагаев. Он отметил, что приоритетным направлением в работе Подмосковных судебных приставов были и остаются социально значимые категории исполнительных документов. Так, доля исполнительных производств, в рамках которых реализованы права на получение алиментов составила 91,3%. В результате применения к должникам мер принудительного исполнения в пользу детей взыскано более 1 млрд 429 млн рублей, что на 217 млн рублей больше, чем за первое полугодие 2023 г.

Право граждан-должников на ежемесячное сохранение денежных средств в размере установленного прожиточного минимума реализовано в рамках 18 479 поступивших заявлений, сохранение прожиточного минимума обеспечено в рамках 34 773 исполнительных производств. По итогам рассмотрения обращений участников специальной военной операции и их родственников с начала года приостановлено 6 781 исполнительное производство на общую сумму свыше 752 млн рублей. С начала специальной военной операции приостановлено 16 677 исполнительных производств на сумму свыше 2,6 млрд рублей в отношении должников-военнослужащих, участвующих в боевых действиях в составе Вооруженных сил Российской Федерации.

В рамках защиты прав и законных интересов граждан в сфере деятельности по возврату просроченной задолженности от граждан получено 659 обращений. В результате контрольно-надзорной деятельности в Федеральный бюджет перечислено 6 млн 356 тысяч рублей в качестве оплаты наложенных на нарушителей штрафов.

На высоком уровне выполняется задача по обеспечению безопасности судей, участников судебного процесса и посетителей судов. С начала года судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов Главного управления обеспечили безопасность 9 858 судебных заседаний и 6 770 исполнительных действий. Было выявлено свыше 4 тысяч единиц запрещенных к проносу в здания судов предметов, представляющих потенциальную угрозу для жизни и здоровья судей и участников судебного процесса. В первом полугодии 2024 г. судебные приставы по ОУПДС за пределы Российской Федерации выдворили иностранных гражданина и лиц без гражданства в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В завершении коллегии были определены цели и задачи судебных приставов Подмосковья на второе полугодие 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.