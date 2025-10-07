В Подмосковье подвели итоги работы студенческих отрядов

Летний трудовой семестр для студенческих отрядов Московской области официально завершен. Участники вернулись с целинных строек, объектов инфраструктуры и детских оздоровительных лагерей, успешно выполнив все поставленные перед ними задачи. В этом сезоне было трудоустроено 5136 членов студенческих отрядов региона, сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья.

Студенческий сельскохозяйственный отряд «Вальхалла» стал лучшим и удостоен знамени межрегионального студенческого путинного объекта «Апукинское». Строительные отряды активно работали на ключевых объектах как в Московской области, так и за ее пределами. Ярким событием стало признание командира студенческого строительного отряда «Победоносец» лучшим на студенческой стройке в Санкт-Петербурге.

Вожатые студенческих педагогических отрядов также внесли значительный вклад, обеспечив незабываемое лето для детей в лагерях как Подмосковья, так и по всей России. Их высокий уровень подготовки был отмечен на федеральном уровне, а делегация Московской области завоевала диплом и вымпел за первое место в конкурсе «Лучшая делегация ВСПО „Дельфин.RU“.

«Нынешний трудовой семестр стал доказательством силы и единства нашего движения. Более пяти тысяч участников с честью выполнили свой трудовой долг на стройках, в детских лагерях, на железной дороге и объектах сервиса. Этот сезон подтвердил, что студенческие отряды — это надежный кадровый резерв страны и школа жизни, воспитывающая лучшие качества в молодежи», — отметил руководитель Студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев.

Вожатые региона получили множество наград в номинациях «Лучший вожатый», «Дебют года» и «Общественное признание». Московское областное отделение Российских студенческих отрядов было отмечено благодарственным письмом от Всероссийского студенческого педагогического отряда «Гагарин» за вклад в развитие движения.

В ведомстве добавили, что сервисные отряды и отряды проводников продолжают обеспечивать бесперебойную работу транспортных узлов и объектов гостеприимства, заслужив благодарности от руководства предприятий.

Летний трудовой семестр подтвердил, что студенческие отряды Московской области являются важной школой жизни для молодежи. Участники получили профессиональный опыт, проявили гражданскую ответственность и принесли реальную пользу своему региону и стране.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев