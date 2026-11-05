В Подмосковье подвели итоги работы по безопасности детей за третий квартал

Участники совещания «Безопасное детство» в Подмосковье подвели итоги работы по защите детей за третий квартал 2026 года и обсудили сезонные риски, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

В видеосовещании участвовали заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Московской области Андрей Ковтунов и уполномоченный по правам ребенка в Московской области Оксана Мишонова.

С начала 2026 года на пожарах погибли 24 ребенка, еще 26 пострадали. Чаще всего дети гибнут в жилых домах и квартирах. Основные причины — нарушение правил эксплуатации электроприборов и печей, неосторожное обращение с огнем. Трагедиям способствовали отсутствие дымовых извещателей, позднее обнаружение пожара и нахождение детей без присмотра. В 86% случаев семьи погибших не относились к группе риска и не состояли на учете.

С 2018 года установленные извещатели помогли спасти 184 человека, включая 85 детей. В 2026 году — 24 человека, в том числе 14 детей.

Летом провели 1232 тренировки по эвакуации, 1020 конкурсов и игровых программ, 360 показов пожарно-спасательной техники, 3740 инструктажей по безопасности на воде и 4200 — по пожарной безопасности. Для 2840 детей организовали экскурсии в пожарно-спасательные части и Музейно-выставочный центр.

В сентябре во всех школах и детских садах региона прошел «Месячник безопасности». В «Едином дне тренировок» 16 сентября участвовали более 840 тыс. человек на более чем 5 тыс. объектов. Разработаны единые методические планы занятий с детьми. Для родителей в мессенджерах разместили более 1000 профилактических заметок.

Участники также обсудили опасность тонкого льда, предупреждение происшествий на водоемах зимой и другие сезонные риски, профилактическую работу с детьми и родителями. По итогам приняли организационные решения для снижения детского травматизма и гибели детей, поставили задачи муниципалитетам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе проживает 1,76 млн детей и программа по обеспечению их безопасности продолжится до 2030 года.

«Детский контингент в Подмосковье составляет 1,761 млн человек и постоянно растет. <…> Президентская программа предполагает комплексную безопасность детей», — отметил Воробьев.